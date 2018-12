"Doctor Who" : Jodie Whittaker annonce son retour pour la saison 12

Après une saison dans la peau du célèbre Doctor Who et des critiques dithyrambiques, l'actrice a révélé au Hollywood Reporter qu'elle resignait pour des épisodes supplémentaires.

Alors que la diffusion de la saison 11 de "Doctor Who" touche à sa fin aux Etats-Unis, l'héroïne de la série, a pris de court en annonçant qu'elle serait bien présente au casting de la saison suivante. Une surprise sachant que le magazine Starburst avait dévoilé des tensions entre la production et Jodie Whittaker qui avaient convaincu cette dernière de ne pas continuer l'aventure.

"J'ai vraiment hâte de retrouver ce personnage et de me remettre à travailler, a indiqué la comédienne au Hollywood Reporter. Ce rôle est incroyable. Ce voyage a été extraordinaire jusqu'à présent et je ne suis pas prête à le terminer pour le moment".

Pour rappel, Jodie Whittaker était la première femme à incarner le Seigneur du Temps en 55 ans d'existence de la série. Et le public a été au rendez-vous : le premier épisode de la saison 11 a rassemblé 10,9 millions de téléspectateurs britanniques en audience solidée, un lancement record depuis 2005.

Le tournage de la saison 12 devrait commencer début 2019 mais sera diffusé en 2020.