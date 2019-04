"Dix pour cent" va être adaptée dans quatre pays dont la Chine

La série française "Dix pour cent", sur les coulisses d'une agence de stars, va être adaptée dans quatre pays dont la Chine et le Royaume-Uni, a annoncé lundi son producteur, le groupe Mediawan.

"Dix pour cent va connaître un remake en Chine, en Angleterre, au Canada et en Italie avec notre filiale Palomar", a déclaré à des journalistes Pierre-Antoine Capton, cofondateur et président du directoire du groupe, en marge du MIPTV (marché international des programmes de télévision), grand-messe de la télévision qui se déroule jusqu'à jeudi à Cannes.

La série, appelée en anglais "Call My Agent!", a été développée par le producteur Dominique Besnehard.

Elle raconte les aventures d'une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités, qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision dont Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Jean Dujardin ou Isabelle Adjani.

M. Capton avait déjà indiqué à l'AFP en début d'année travailler à une version italienne de la série de France 2, grâce au rachat du producteur transalpin Palomar ("Commissaire Montalbano", "Le nom de la rose").

La version originale de "Dix pour cent" a rencontré un succès notable à l'international (les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix), et une quatrième saison est en développement.

M. Capton a cité cette série comme exemple de la stratégie de Mediawan, qui cherche à décliner ses contenus dans différents formats (série télé, film, animation...) et à les concevoir avec un potentiel à l'international. Il n'a d'ailleurs pas exclu une version cinématographique de "Dix pour cent".

Mediawan, fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, s'est hissé à coup d'acquisitions au rang de premier producteur de fiction en France, des "Bracelets rouges" de TF1 aux "Rivières pourpres" de France 2.

Après Palomar en Italie, le groupe continue à discuter d'acquisitions en Espagne et en Allemagne, a confirmé le dirigeant.

En revanche, en France, ses prochaines annonces seront plutôt des associations avec des créateurs, comme le cinéaste Gilles de Maistre ("Mia et le lion blanc"), ou celle annoncée ce lundi avec l'auteur et illustrateur Joann Sfar ("Le chat du rabbin"), le groupe disposant déjà d'une force d'attraction suffisante pour se développer.

Mediawan veut se renforcer dans les séries télé, l'animation et le cinéma, a-t-il également indiqué, citant comme exemple le film "Playmobil" à venir, tout en se tenant à l'écart de la distribution de films.

"C'est le métier le plus risqué dans le cinéma et on n'a pas l'intention de prendre ce risque-là", a-t-il précisé.