"Divorce", avec Sarah Jessica Parker, reviendra pour une troisième saison

Lancée en 2016, la série "Divorce" aura bien une troisième saison, a annoncé sa chaîne de diffusion HBO. Sarah Jessica Parker et Thomas Haden Church reprendront le tournage début 2019 pour six épisodes dirigés par une nouvelle showrunneuse, Liz Tuccillo.

Si HBO a décidé de poursuivre l'aventure de "Divorce" avec Sarah Jessica Parker, les saisons se font de plus en plus courtes. La série est passée de dix épisodes pour la première saison à huit épisodes pour la deuxième pour finalement baisser à six à l'occasion de la prochaine saison. La décision d'une troisième salve a par ailleurs tardé à venir puisque la précédente saison s'est terminée en mars dernier aux Etats-Unis.

Pourtant, même si ce raccourcissement ne présage rien de bon pour le futur du programme, la production a décidé de changer de showrunner en remplaçant Jenny Bicks ("The Greatest Showman") par Liz Tuccillo ("Célibataire, mode d'emploi"). Toutes deux ont déjà travaillé ensemble sur la série "Sex and the City" avec Sarah Jessica Parker. Des changements sont également attendus au casting. L'actrice Becki Newton ("Ugly Betty"), qui avait rejoint la série lors de la saison 2, tiendra un rôle régulier dans la future saison.

Dans la saison 2, Frances, incarné par Sarah Jessica Parker, et son ex-mari Robert, joué par Thomas Haden Church, devaient faire face aux conséquences de leur séparation et débuter une nouvelle vie. Molly Shannon, Talia Balsam, Tracy Letts, Sterling Jerins et Charlie Kilgore font également partie du casting.

Relayé en France sur OCS, "Divorce" marquait le retour de Sarah Jessica Parker dans une série depuis "Sex and the City", qui s'est achevé en 2004.