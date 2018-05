"Disenchantment", la nouvelle série de Matt Groening débarque en août sur Netflix

Officiellement annoncée l'été dernier, la nouvelle série d'animation du créateur des "Simpson" et "Futurama" sera lancée le 17 août sur la plateforme américaine, vient d'annoncer Netflix.

Composé de vingt épisodes, "Disenchantment (à traduire par "désenchantement") mêlera humour et heroic-fantasy à travers les mésaventures de Bean, princesse du royaume médiéval de Dreamland.

A l'image des antihéros des précédentes séries de Matt Groening, "Les Simpsons" et "Futurama", à savoir Homer et Bender, ce nouveau personnage sera très porté sur la boisson. Avec l'elf Elfo et le démon Luci, l'héroïne devra faire face à des ogres, des trolls, des lutins et d'autres créatures fantastiques.