"Dexter" de retour pour une nouvelle saison

Sept ans après ses adieux au petit écran, le tueur en série va faire son retour pour une unique saison supplémentaire. Michael C. Hall reprendra son rôle.

On pensait que c’était fini. Après 8 saisons, les péripéties sanglantes de Dexter avaient pris fin en 2013 avec la mise à la retraite du célèbre meurtrier-justicier (souvenez-vous, Dexter, policier de son état, ne s’en prend qu’à des criminels et de salauds qui ont échappé à la justice). La chaîne américaine Showtime, qui doit une partie de sa notoriété à la série, vient d’annoncer qu’elle allait produire une 9e saison, qui s’intéressera, on s’en doute, à la vie de Dexter quelques années plus tard.

Nuls doutes que le suspens et l’hémoglobine seront au rendez-vous. Reste à savoir si les fans, eux, le seront. Car le succès de la série, diffusée de 2006 à 2013, avait périclité au fil des saisons, à cause d’une intrigue de moins en moins crédible, et d’un final qui avait beaucoup déçu.

La saison 9 ne comprendra que dix épisodes, et la production devrait commencer fin 2020-début 2021 pour une diffusion américaine à l’automne de l’année prochaine.