Dev Patel et Tina Fey rejoignent le casting de "Modern Love"

Amazon s'offre une distribution cinq étoiles pour sa série "Modern Love" basée sur une tribune et un podcast hebdomadaire du New York Times. La fiction sera notamment portée par Dev Patel, Tina Fey et Anne Hathaway.

Composée de huit épisodes, "Modern Love" sera réalisée par Sharon Horgan ("Catastrophe"), Emmy Rossum ("Shameless") et Tom Hall ("Sensation"). La série d'anthologie - où seul le thème lie les épisodes entre eux - explorera l'amour dans toutes ses formes, qu'elles soient belle ou complexe.

"C'est comme si je m'étais réveillé dans le magasin de bonbons des acteurs, a réagi le showrunner John Carney dans un communiqué ce lundi. On a réussi à rassembler le casting rêvé avec tous mes comédiens favoris".

Sharon Horgan a écrit l'épisode qu'elle réalisera et qui mettra en scène Tina Fey et John Slattery. "Modern Love" est actuellement en cours de tournage à New York.