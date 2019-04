Des stars de "Veep" et "This Is Us" au casting de la nouvelle mini-série sur Hulu

Hulu a fait appel à deux stars de la télévision américaine pour sa prochaine mini-série, "Looking for Alaska". Timothy Simons ("Veep") et Ron Cephas Jones ("This Is Us") viennent d'intégrer le casting de cette production adaptée du roman de John Green ("Nos étoiles contraires"), selon la presse américaine. Ils donneront la réplique à Charlie Plummer et Kristine Froseth déjà annoncés dans les rôles principaux.

Si la série politico-comique "Veep" touchera bientôt à sa fin, un des acteurs de la série a d'ores et déjà trouvé un nouveau projet. Celui qui incarne l'irritant Jonah Ryan a décroché un rôle dans la prochaine mini-série de Hulu baptisée "Looking for Alaska". L'acteur sera rejoint par un autre comédien bien connu des fans des séries télévisées en la personne de Ron Cephas Jones, l'interprète de William, le père biologique de Randall dans la série dramatique "This Is Us".

Une nouvelle adaptation de John Green

Développée par Paramount TV et co-produite par Fake Empire, la mini-série "Looking for Alaska" signe l'adaptation du premier roman de John Green, paru en 2007 en français sous le titre "Qui es-tu Alaska". L'histoire suit Miles "Pudge" Halter, un jeune garçon de 16 ans qui décide de quitter sa Floride natale pour intégrer le pensionnat Culver Creek en Alabama, à la recherche de nouvelles expériences. Une fois arrivé, il se lie d'amitié avec une bande d'amis dont une jeune fille instable, Alaska, pour laquelle il éprouve directement des sentiments. Il va alors vivre des moments forts en compagnie de ses nouveaux amis. Pourtant, un jour, les étudiants apprennent soudainement la mort de leur camarade Alaska. Dévastés, Miles et ses amis vont alors chercher un sens à ce drame.

Timothy Simons ("Veep") incarnera le directeur du pensionnat surnommé "L'aigle". Sévère et sans humour, M. Starnes aime diriger d'une main de fer l'école tout en se faisant régulièrement piéger par Miles et ses amis. Ron Cephas Jones ("This Is Us") jouera quant à lui le rôle du Dr. Hyde, le professeur de théologie. Décrit comme terriblement vieux et disposant d'un seul poumon, ce professeur reste pourtant captivant et fait preuve d'une grande intelligence. La mini-série sera composée de huit épisodes avec Kristine Froseth et Charlie Plummer dans les rôles principaux d'Alaska et Miles.

Josh Schwartz ("Gossip Girl") signera l'écriture du premier épisode et servira de showrunner tandis que Sarah Adina Smith ("Hanna") réalisera l'épisode pilote. L'auteur du roman, John Green, a déjà vu deux de ses bestsellers être adaptés au cinéma, "Nos étoiles contraires", en 2014 avec Shailene Woodley et Ansel Elgort, et "La Face cachée de Margo" avec Cara Delevingne (2015).

Timothy Simons est actuellement à l'affiche de la septième et ultime saison de "Veep", lancée le 31 mars dernier sur HBO. Quant à Ron Cephas Jones, l'acteur a remporté l'Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée dramatique en 2017 pour son rôle de William dans la série "This Is Us". Il enchaînera avec "Truth Be Told", une nouvelle série attendue prochainement sur la plateforme de streaming de Apple.