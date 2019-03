Des anciens de "Desperate Housewives" de retour à la télévision américaine

Marcia Cross et Kyle MacLachlan ont joué le couple Bree et Orson Hodge pendant près de six années dans "Desperate Housewives". - © VALERIE MACON / CHRIS DELMAS / AFP

Ils jouaient un couple marié dans la série "Desperate Housewives" de Marc Cherry, mais depuis son arrêt, Marcia Cross et Kyle MacLachlan ont multiplié les rôles à la télévision. Ces derniers viennent d'être annoncés au casting de deux séries en préparation dans les couloirs de The CW et CBS. Si l'interprète de Bree Van De Kamp pourrait rejoindre le spin-off de "Jane the Virgin", l'acteur américain qui incarnait son mari Orson Hodge devrait intégrer le casting d"une nouvelle série comique". Sept ans après la fin de la série culte "Desperate Housewives", deux de ses acteurs principaux pourraient bien signer leur retour à la télévision. D'après différents médias américains, Marcia Cross et Kyle MacLachlan, qui incarnaient les personnages de Bree Van De Kamp et Orson Hodge, viennent de décrocher des rôles principaux mais dans deux séries différentes.

Adieu la femme au foyer, bonjour la femme d'affaires L'ancienne interprète de la parfaite ménagère Bree Van de Kamp, Marcia Cross a été choisie pour consolider le casting de "Jane the Novela", le spin-off de "Jane the Virgin", le succès de la chaîne The CW, a-t-on appris dans la presse américaine. Loin d'être derrière les fourneaux, l'actrice américaine y jouera le rôle de Renata, la mère chic mais manipulatrice de Felix, un bel homme riche et propriétaire d'une cave viticole. Renata fera tout pour assurer l'héritage de son fils, même si cela nécessite de se mettre en travers de son bonheur. L'intrigue de la série suivra Estela, une jeune conservatrice d'art prometteuse d'origine latine qui a toujours mené une vie tranquille. Sa vie prendra un tournant inattendu lorsqu'elle fera la découverte d'un secret qui chamboulera son quotidien l'obligeant à mener une double vie. La jeune femme sera partagée entre son amour pour son petit-ami Luen et son attirance pour Felix. Marcia Cross donnera la réplique à Jacqueline Grace Lopez qui a décroché le rôle principal de cette série développée par l'actrice de la série originale, Gina Rodriguez.