Décès de Steven Bochco, créateur de "New York Police Blues"

Le producteur et scénariste américain à l'origine des séries "NYPD Blue" et "Capitaine Furillo" est mort dimanche à l'âge de 74 ans.

Steven Bochco luttait contre un cancer depuis plusieurs années. Atteint d'une leucémie, il avait reçu une transplantation de cellules souches en 2014.

"Steven a combattu son cancer avec force, courage, grâce et un incomparable sens de l'humour", a déclaré son porte-parole Phillip Arnold. "Il est mort paisiblement durant son sommeil [à la maison], entouré de sa famille."

Vainqueur de 10 Emmy Awards depuis 1981, Steven Bochco est le créateur de séries policières à succès telles que "La Loi de Los Angeles", "New York Police Blues" ("NYPD Blue") et de la série médicale "Docteur Doogie", qui a révélé l'acteur Neil Patrick Harris.

Sa dernière création en tant que chef scénariste est "First Murder", série diffusée entre 2014 et 2016 sur la chaîne TNT aux Etats-Unis, et sur TF1 en France.