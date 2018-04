De "The Voice" au viagra: les seniors à la conquête de la TV

Ils étaient absents des écrans, cantonnés devant leur téléviseur ou dans le public des émissions: avec une déclinaison spéciale de "The Voice" ou une série boostée au viagra, les seniors font leur grand retour à la TV.

Beaucoup de programmes sont pensés pour les "baby-boomers". Ces spectateurs, désormais seniors, ont grandi en même temps que la télévision, en consomment jusqu'à cinq heures par jour, mais ont aussi en moyenne plus de pouvoir d'achat, ce qui fait d'eux une cible rêvée pour certains annonceurs.

L'année 2018 semble ajouter un élément supplémentaire: les seniors sont désormais aussi plus visibles dans les émissions, aux Pays-Bas comme aux Etats-Unis ou en France, au vu de productions présentées cette semaine au MIPTV, grand rendez-vous international de la TV à Cannes.

En août 2018, le producteur hollandais Talpa va donner un coup de vieux au concours de chant le plus regardé du monde, "The Voice": "The Voice Senior" fera s'affronter aux Pays-Bas des candidats qui pourraient être les arrière-grands-parents des candidats de "The Voice Kids", la première extension de l'émission originale.

"Les personnes âgées deviennent une part toujours plus grande de nos sociétés, et regardent beaucoup la TV. Pourquoi ne pas les montrer?", lance la directrice des ventes de Talpa, Annelies Noest. Des chaînes belge et allemande préparent également leur propre version.

Talpa a participé au lancement de cette mode "seniors" avec "Le tour du monde à 80 ans", où huit seniors qui n'ont jamais voyagé se voient emmenés dans les destinations les plus exotiques. "Ca marche parce que c'est drôle, mais aussi parce que c'est touchant", souligne Annelies Noest. "Ces seniors sont très directs, et pleins de franchise quand ils racontent leurs expériences".

Aux Etats-Unis, la série "The Viagra Diaries" ("Les carnets du viagra"), en cours de production, a choisi de s'intéresser à un sujet plus intime: les expériences sentimentales d'une sexagénaire quittée par son mari.