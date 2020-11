De "Grey's Anatomy" à "This Is Us", le Covid entre dans les séries TV

Le premier épisode de la saison, lancée ce lundi sur ABC par un crossover avec son spinoff Station 19 , traitera abondamment de la "lassitude" suscitée par le Covid, maintenu par la suite en toile de fond, notamment via les "nouveaux protocoles mis en place pour protéger les patients et les soignants du virus".

Personnages sur le front, masqués, confinés… De Grey’s Anatomy à This Is Us, le Covid-19 et ses conséquences sur la vie quotidienne s’installent dans les fictions, en particulier les séries américaines, très réactives.

Quoi qu’il en soit, d’autres programmes médicaux (The Good Doctor, The Resident…) se sont ou vont se frotter à la pandémie, mais ses impacts économiques et sociétaux infusent au-delà du genre.

Un peu d’humour

Dans la série dramatique This Is Us, qui vient d’entamer sa 5e saison, la famille Pearson porte des masques, s’embrasse à distance ou subit le report d’un essai clinique pour une autre terrible maladie…

Et dans The Conners, suite de la sitcom Roseanne, c’est le "prisme économique" qui est privilégié pour suivre une famille ouvrière "qui galère toujours financièrement et vit la plupart du temps sans filet de sécurité", souligne à l’AFP son coproducteur exécutif et co-auteur Dave Caplan.

Ainsi, toute la famille revient vivre sous le même toit, pour lequel le père reçoit un avis d’expulsion, sa belle-sœur tentant quant à elle de sauver son restaurant en s’improvisant livreuse à vélo.

"Cela nous a semblé naturel d’intégrer le Covid" dans la vie de personnages qui "avaient démarré des entreprises, essayaient désespérément d’avancer dans leur carrière" avant que le virus n’interrompe tout cela, explique Dave Caplan. L’équipe a aussi choisi, fait rare, d’intégrer le point de vue d’Américains réticents à se plier à la science et aux restrictions sanitaires. "C’est quelque chose qui existe réellement dans notre pays", fait valoir Dave Caplan. "Donc c’est restitué dans notre série".

La pandémie, relève le coproducteur et coscénariste des Conners Bruce Helford, a aussi créé des "situations inédites" et l’occasion de glisser des traits d’humour à partir de ces éléments nouveaux.

En France, l’exercice s’avère pour l’heure moins rodé qu’à Hollywood, même si le feuilleton quotidien de France 2, Un si grand soleil a survolé cette période, pour aborder ses retombées : infirmière mal payée, son héroïne, Claire, se met à cambrioler des riches avec l’employée d’un supermarché qui comme elle a "bossé comme une dingue", relate pour l’AFP le scénariste Olivier Szulzynger.

S’il entend limiter les allusions au Covid pour garantir aux téléspectateurs "une respiration dans une actualité" morose, d’autres abordent frontalement la crise.