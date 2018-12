David Schwimmer de retour à la comédie avec la série "Intelligence"

L'ancienne star de "Friends" sera au casting de "Intelligence", une comédie britannique qui suivra une équipe de bras cassés chargés de combattre la cybercriminalité, annonce le groupe Sky.

"Intelligence" aura pour décor la station thermale de Cheltenham, ville qui accueille le service de renseignements électroniques du gouvernement du Royaume-Uni. Le ressort comique viendra de la différence entre le personnage de David Schwimmer, un agent de la NSA avide de pouvoir, et celui de Nick Mohammed ("Seul sur Mars"), un spécialiste en informatique maladroit.

Ce dernier a signé les six épisodes de cette comédie attendue sur la chaîne Sky à une date encore inconnue. "Je n'ai pas la moindre idée de ce dont parle cette série, mais si ça s'intitule 'Intelligence', je vais évidemment y participer !", a déclaré David Schwimmer dans le communiqué de presse.

Connu pour son rôle de Ross Geller dans "Friends", diffusé de 1994 à 2004 sur la chaîne américaine NBC, David Schwimmer a fait en 2016 un retour très remarqué à la télévision en incarnant Robert Kardashian, avocat et père de Kim Kardashian, dans la première saison de l'anthologie "American Crime Story" consacrée à O.J. Simpson. Plus récemment, l'acteur est apparu dans "Will & Grace" sur NBC.

En 2019, David Schwimmer reviendra au grand écran en donnant la réplique à Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman et Matthias Schoenaerts dans "The Laundromat" de Steven Soderbergh.