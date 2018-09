David Cronenberg est en train de développer une série télévisée

Le réalisateur, à qui l'on doit les films, "A History of Violence" et "Les promesses de l'ombre" va délaisser un temps le cinéma pour créer sa première série télévisée.

Honoré à la Mostra de Venise, festival qui se déroule actuellement en Italie, par un Lion d'Or récompensant l'ensemble de sa carrière, le cinéaste a révélé qu'il travaillait sur un projet personnel télévisuel alors qu'il était l'invité d'une master-class sur le futur du cinéma. Mais David Cronenberg n'a pas voulu en dire plus "pour le moment".

Jusqu'alors, le réalisateur canadien n'avait dirigé que quelques épisodes de séries. En 2015, il avait refusé une offre pour piloter la deuxième saison de "True Detective" car il n'aimait pas le scénario.

"Aujourd'hui, les écrans de télévision deviennent de plus en plus importants si bien que la différence entre le cinéma et le visionnage privé s'est considérablement réduite. Avant, les gros plans ne se faisaient qu'à la télévision. Ce n'est plus le cas", a-t-il expliqué.