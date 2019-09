"Dark Shadows" : The CW travaille sur une suite de la série originale

Selon le magazine américain en ligne Deadline, la chaîne américaine the CW et Warner Bros. TV développe une version moderne du feuilleton américain "Dark Shadows" de Dan Curtis, diffusé entre 1966 et 1971 sur ABC.

Intitulée "Dark Shadows : Reincarnation", la série se placera dans la continuité des événements qui se sont déroulés dans la fiction originale à Collinsport dans le Maine, mais l'histoire se déroulera de nos jours. "Dark Shadows" racontait les mésaventures surnaturelles de la famille Collins avec, à sa tête, le terrifiant vampire Barnabas, interprété à l'époque par Jonathan Frid. Le pilote sera écrit par Mark B. Perry ("Revenge", "Ghost Whisperer"). Il produira le projet aux côtés notamment de Tracy et Cathy Curtis, les filles du créateur du show original.

Depuis la fin de "Dark Shadows" en 1971, de nombreux remake et reboots ont été réalisés. NBC a diffusé sa propre adaptation en 1991, appelée "La Malédiction de Collinwood". Au cinéma, Tim Burton a dirigé en 2012 un long-métrage inspiré du show d'origine avec Johnny Depp dans le rôle principal.