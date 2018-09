Creative Arts Emmy Awards : "Game of Thrones", grand gagnant de la cérémonie

Les festivités liées aux Emmys Awards ont débuté avec la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards, ce samedi 8 septembre à Los Angeles au Microsoft Theater, une première partie dédiée aux prix "techniques". Grand favori de la 70e édition, "Game of Thrones" prend la tête du palmarès avec sept récompenses.

Organisée en deux parties -la seconde se tiendra le 17 septembre prochain, la 70e cérémonie des Emmy Awards a débuté ce week-end avec la large victoire de HBO et de sa série phare "Game of Thrones". Sur les treize trophées remportés par la chaîne câblée (et qui font d'elle la chaîne la plus primée de la soirée), l'épopée fantasy en récolte sept à elle seule, dont ceux des meilleurs effets spéciaux, de la composition musicale, des costumes, des décors, des cascades ou encore du mixage audio. Une belle performance qui reste cependant en deçà de l'exploit de 2016, dernière année où "Game of Thrones" participait aux Oscars de la télévision. Cette année-là, la série était repartie des Creative Arts Emmy Awards avec neuf prix. Autre série phare de HBO, "Westworld" a remporté trois récompenses.

Avec dix Creative Arts Emmy Awards, Netflix monte sur la deuxième marche et ce grâce à des programmes de qualité tels que "Black Mirror", "The Crown", "Stranger Things", "Godless" ou "GLOW". Derrière, FX a pu compter sur "The Assassination of Gianni Vercace : American Crime Story", qui a récolté quatre prix, et "Atlanta", récompensé à trois reprises. Amazon Prime Video s'en sort grâce à sa série phare "The Marvelous Mrs. Maisel" qui remporte la meilleure musique supervision, le meilleur casting pour une comédie et le meilleur montage pour une comédie simple-cam.

Une nuit historique

Parmi les nombreux prix distribués ce week-end, quatre acteurs et actrices afro-américains ont marqué l'histoire en remportant les prix destinés aux guest stars, à l'image de Katt Williams dans "Atlanta", Tiffany Haddish, dans "Saturday Night Live", Samira Wiley dans "The Handmaid's Tale" et Ron Cephas Jones dans "This Is Us". Une première dans cette cérémonie.

La deuxième partie des 70e des Emmy Awards se tiendra le 17 septembre prochain à Los Angeles, toujours au Microsoft Theater. "Game of Thrones" pourrait encore agrandir sa collection de trophées en ajoutant cinq prix supplémentaire lors de cette soirée.