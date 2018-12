"Créanimation", un projet audiovisuel d'animation destiné aux enfants

Ces nouvelles séries éveilleront la curiosité et l’imagination des enfants de 4 à 12 ans par le biais d’animations colorées et d’histoires passionnantes.

Le projet "Créanimation", avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles et la RTBF, dévoile cinq séries animées destinées aux jeunes enfants. Cette initiative permet "une structuration du secteur de l’animation en FWB" et donne "l’occasion aux talents de l’animation (…) de s’essayer à l’art de la série animée, genre très prisé par les diffuseurs."

"Juliette & Jules", s’adressant aux 4-6 ans, comprendra 52 épisodes de 3 minutes, entièrement dessinée à l’encre sur papier. Cette série musicale de Chantal Peten et Stéphane Malandrin, parlera d’une petite fille aventurière et de son meilleur ami râleur. Bien que leurs personnalités soient opposées, ils partagent une réelle complicité.

"Candler & Ladilas" de Thomas Secaz et Bruno Lorenzei. - © Tous droits réservés

Les 8-12 ans pourront suivre les aventures de "Candler & Ladilas", un duo de policiers opposés mais complémentaire ! L’un, fonceur et l’autre, beaucoup plus réfléchis, ces policiers nous emmèneront enquêter dans une ville-monde multiculturelle. Cette série d’animation, dirigée par Thomas Secaz et Bruno Lorenzei, promet beaucoup de fous rires. Très colorées, cette production des studios Waooh! sera composée de 52 épisodes de 13 minutes.