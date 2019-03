La dixième édition de Séries Mania, sa deuxième à Lille, s'ouvre vendredi soir avec un tapis rouge qui sera foulé par de nombreuses personnalités françaises et internationales pour le coup d'envoi de ce festival qui se tient jusqu'au 30 mars.

Retransmis en direct sur Facebook, ce tapis rouge verra défiler des actrices comme Anna Paquin ("True Blood", "X Men"...), Julianna Margulies ("Urgences", "The Good Wife"), Ingrid Chauvin, Audrey Fleurot, Emma de Caunes, Claire Keim et acteurs comme Freddie Highmore ("Good Doctor"), Hyppolite Girardot, à partir de 18H45 devant la salle du Nouveau Siècle.

La cérémonie d'ouverture, prévue à 20H00 au même endroit, sera animée par l'actrice Frédérique Bel.

L'équipe du festival y présentera son jury international : la présidente Marti Noxon, qui a notamment créé "Sharp Objects" et collaboré à de nombreuses séries de "Buffy contre les vampires" à "Grey's anatomy", et les membres du jury Julianna Margulies, Audrey Fleurot, la romancière Delphine de Vigan, le réalisateur Thomas Lilti ("Hippocrate") et le réalisateur québecois Daniel Grou alias Podz ("Minuit, le soir").

Suivra la projection en avant-première mondiale de deux épisodes de la série américaine "The Red Line", qui sera diffusée sur CBS, drame suivant le destin de trois familles après le meurtre par un policier blanc d'un médecin afro-américain. L'acteur Noah Wyle ("Urgences", "Falling Skies") ne sera toutefois pas présent à Lille.

Ce week-end et toute la semaine, le public pourra découvrir gratuitement plus de 70 séries de toutes nationalités qui seront projetées dans différents lieux lillois, mais également à Arras, Lens, Roubaix, Dunkerque ou Amiens.

Des rencontres pour les fans, des dédicaces avec des écrivains (Michel Bussi et Michael Connelly), des expositions et des soirées viennent étoffer cette nouvelle édition.

Samedi, une "nuit des comédies" de 22H30 à 6H00 propose notamment une sélections de 7 séries drôles et décalées. Et à l'approche de la diffusion de la dernière saison de "Game of Thrones", une sélection de 7 épisodes de la série phénomène seront projetée dans la nuit du jeudi au vendredi.