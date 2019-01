“Conversations with a killer : The Ted Bundy Tapes” : la fabrique des monstres

La nouvelle série true-crime de Netflix évoque l’itinéraire et la personnalité de ce tueur en série qui fait encore frissonner l’Amérique.

D’un point de vue extérieur, Ted Bundy était le gendre parfait. Beau garçon, étudiant en droit, aimable et plein de charme, le jeune homme semblait bienveillant et pourtant il fut l’un des pires tueurs de femmes qu’ait connu le XXe siècle aux Etats-Unis. Né en 1946 dans le Vermont au sein d’une famille peu aisée, Theodore passe une enfance à priori heureuse. Elève moyen, il fait l’Université de Washington avant d’entamer des études de droit en cours du soir dans une petite école loin de ses rêves de prestige. Introverti, il se crée une personnalité charmeuse et un peu snob et sort avec une femme aisée. Il travaille pour le Parti Républicain et trouve dans la politique une réelle passion puisqu’il peut être quelqu’un d’autre. Mais après avoir échoué dans ses études de droit et avoir été quitté par sa compagne, Ted Bundy est envahi par la frustration.

A partir de 1974, Ted Bundy commence à enlever et violer des jeunes femmes de bonne famille et s’adonner à des pratiques particulièrement immondes. Alors qu’il est condamné pour un kidnapping duquel une étudiante est parvenue à s’en sortir, il s’échappe durant son jugement. Il sera rattrapé et inculpé pour plusieurs autres affaires. Bundy s’échappera une autre fois et tuera à nouveau durant sa cavale. Il clame son innocence mais sera condamné à la peine de mort pour le meurtre de 36 femmes dans 7 Etats américains. Il ne confessera ses actes que la veille de son exécution.

La série documentaire de Netflix revient en 4 épisodes sur la personnalité de Ted Bundy, étudiant en droit charmeur le jour et tueur en série la nuit. La question de la normalité revient souvent sur la table et le documentaire cherche à comprendre ce qui a poussé cet homme à priori sans histoire à tuer et devenir l’un des pires prédateurs des Etats-Unis. Est-il un fou-à-lier ou un monsieur tout-le-monde ? Avec des interviews et enregistrements de ses confessions à la troisième personne recueillies par Stephen Michaud, “Conversations with a killer” pose la question de la responsabilité de la société dans la fabrique des monstres.

“Conversations with a killer : The Ted Bundy Tapes” (2019) est à visionner sur Netflix.