“Coincoin et les Z’inhumains” : Apocalypse Nord(-Pas-de-Calais)

Le réalisateur fantasque Bruno Dumont a donné une suite à son “P’tit Quinquin” auréolé de succès. Les quatre épisodes sont à voir au compte gouttes sur Arte jusqu’au 4 octobre.

Dans “P’tit Quinquin”, Bruno Dumont filmait avec amour et poésie les aventures d’un adolescent à la gueule cassée dans le Nord-Pas-de-Calais, son ami L’Gros et sa petite copine Eve. En parallèle, le commandant Van der Weyden et le gendarme Carpentier mènent l’enquête à propos d’une bien étrange découverte : un cadavre féminin a été mis dans le ventre d’un ruminant. Quinquin et sa bande se mettent sur le coup pour aider les représentants de l’ordre. Par la suite, Eve quitte Quinquin pour Corine et celui-ci tente de s’occuper l’esprit.

Dans le second volet de ses aventures, Quinquin est devenu Coincoin, un jeune homme. Il continue à errer dans des paysages désolés, avec son fidèle comparse et sa vieille carcasse de voiture cabossée, qu'il conduit sans permis. Dans une trame narrative tout aussi rocambolesque : une sorte de magma visqueux à l’apparence extraterrestre a été retrouvé dans la région. La “glu” tombée du ciel sera porteuse d’interrogations pour les habitants du coin et les gendarmes, annonce-t-elle la fin du monde ? Coincoin tentera d’oublier Eve en prenant part à l'enquête, une jeune femme en short fera apparition dans sa vie, des migrants se baladeront le long des routes face à l’incrédulité des villageois, le tout dans un décor d’Opale à la fois mélancolique et brut. Dumont continue son exploration des humanités singulières, délaissées, mises de côté pour leur rendre un hommage vibrant dans un style inimitable.

Retrouvez “Coincoin et les Z’inhumains” (2018) de Bruno Dumont sur Arte jusqu’au 4 octobre.

Retrouvez “P’tit Quinquin” (2014) de Bruno Dumont sur Arte.