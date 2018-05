"Code Black" : la série médicale annulée après trois saisons sur CBS

Sur Twitter, le créateur de la fiction Michael Seitzman a annoncé ce jeudi que "Code Black" ne reviendrait pas pour une quatrième saison.

"Très chers fans de "Code Black", nous avons eu aujourd'hui la triste nouvelle que nous étions annulés, a-t-il écrit sur le réseau social. Créer cette série et lire vos retours chaque semaine a été un vrai plaisir. Merci à tous pour votre passion. Honnêtement, nos meilleurs épisodes n'ont pas encore été diffusés. Nous espérons que vous allez les regarder et les aimer. Nous les avons faits pour vous".

"Code Black" se déroule dans un hôpital surpeuplé de Los Angeles, au service des urgences du Angels Memorial Hopital, où il y a souvent beaucoup plus de patients que de médecins à cause du manque de place et de ressources.

La saison 3 est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis sur CBS, qui avait repoussé le retour de la série, la programmant en fin de saison. Un signe avant-coureur de cette annulation définitive.