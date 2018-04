"Cobra Kai", première série majeure de YouTube, bâtie sur la saga "Karaté Kid"

Treize ans après sa création, YouTube ne se contente plus des contenus créés par ses utilisateurs et lance ses propres productions avec, en tête d'affiche, "Cobra Kai", première série majeure de la plateforme, construite sur la saga des films "Karaté Kid".

Cette série, dont les dix premiers épisodes seront mis en ligne le 2 mai, se veut aussi un produit d'appel pour le service par abonnement YouTube Red, lancé en 2015.

Cette nouvelle offre, qui comprend aussi une plateforme de musique en ligne, doit faire évoluer le modèle économique de YouTube, presque exclusivement basé jusqu'ici sur la publicité. Red est aujourd'hui disponible dans cinq pays (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Corée du Sud) mais YouTube a annoncé qu'il serait étendu à plusieurs dizaines d'autres dès cette année.

Pour se lancer dans le grand bain de la production et dans la bataille du contenu, de plus en plus concurrentielle avec la montée en puissance de Netflix et Amazon et l'arrivée prochaine d'Apple, la filiale de Google au 1,5 milliard d'utilisateurs a choisi une marque forte. "Karaté Kid" a donné lieu, depuis 1984, à cinq films, qui ont rapporté plus d'un demi-milliard de dollars au box-office mondial. Signe que le concept n'a rien perdu de sa vigueur, le remake sorti en 2010 a encore été un succès international.