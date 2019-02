Cobie Smulders ("How I Met Your Mother") dans la prochaine série dramatique de ABC

Après l'arrêt de "Friends From College" sur Netflix, l'actrice canadienne va débarquer sur ABC dans la prochaine série dramatique "Stumptown", encore en développement dans les couloirs de la chaîne de télévision américaine. Si le projet est poursuivi, Cobie Smulders incarnera une détective privée au passé trouble. Le tournage devrait se dérouler entre Portland aux Etats-Unis et Vancouver au Canada.

Cobie Smulders est de retour sur ABC. L'actrice canadienne a décroché le rôle principal dans une série intitulée "Stumptown, développée par la chaîne de télévision américaine", a-t-on appris par la presse américaine. Cobie Smulders jouera une détective privée rusée mais malchanceuse basée à Portland, en Oregon.

La série s'est inspirée de la bande dessinée du même nom écrite par Greg Rucka et illustrée par Matthew Southworth, parue chez Oni Press en 2009. L'histoire suit la vie de Dex Parios, le personnage incarné par Cobie Smulders, une femme forte, compliquée et ancienne combattante de l'armée à l'esprit vif. Désormais reconvertie comme détective privée, la jeune femme résout les problèmes de ses clients sans un regard pour ses propres soucis, malgré un passé des plus compliqués. C'est Jason Richman, le scénariste de "Detroit 1-8-7" et "Mercy Street", qui s'occupera du script de la série produite par ABC Studios. Pour le moment, le reste du casting n'a pas été évoqué, pas plus que la date du tournage, qui se déroulera à Portland et à Vancouver, au Canada.

Cette annonce arrive quelques temps après l'annulation de la série "Friends From College" dans laquelle Cobie Smulders tenait l'un des rôles principaux pendant ses deux saisons sur Netflix. L'actrice signe avec "Stumptown" son retour sur l'antenne de ABC après avoir tenu le rôle de Maria Hill dans "Marvel : Les Agents du SHIELD" sur ABC. Outre ces différents rôles, Cobie Smulders s'est fait connaître du grand public en jouant le personnage de Robin Scherbatsky pendant les neuf saisons de "How I Met Your Mother" sur CBS.

Très occupée, l'actrice impliquée dans l'univers Marvel reprendra son rôle de Maria Hill dans le prochain "Spider-Man : Far From Home", attendu le 3 juillet prochain dans les salles de cinéma.