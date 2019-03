Cobie Smulders dans la suite de "Arrested Development"

L'ancienne star de "How I Met Your Mother" fera partie des guest stars attendues dans la deuxième moitié de la cinquième saison de "Arrested Development, mise en ligne le 15 mars prochain par Netflix, révèle le magazine Entertainment Weekly.

Dans une semaine, les fans de "Arrested Development" pourront découvrir la suite des aventures loufoques de l'excentrique famille Bluth. Netflix, qui a ressuscité la comédie en 2013 sept ans après l'annulation de la Fox, mettra en ligne les huit épisodes inédits de la cinquième saison.

Dans cette deuxième moitié, Cobie Smulders incarnera une version jeune de la matriarche du clan, Lucille Bluth, aux côtés de son mari à la ville Taran Killam qui jouera un plus jeune George Bluth Sr. Le couple de Lucille et George Sr est habituellement campé par Jessica Walter et Jeffrey Tambor. Kristen Wiig et Seth Rogen avaient été choisis pour reprendre ses deux rôles, également dans une version jeune, au cours de la quatrième saison mais la production n'a pas donné de raisons à ce changement de casting.

Cobie Smulders et Taran Killam agrandissent donc la liste des guest attendues lors de cette salve d'épisodes. Ben Stiller, Isla Fisher, Henry Winkler, Judy Greer, Dermot Mulroney, Frances Conroy et Christina Taylor avaient été précédemment annoncés.

Netflix donnera le coup d'envoi de cette saison 5 - 2e partie le 15 mars prochain avec l'ensemble des membres de la famille Bluth joués par Jason Bateman, Michael Cera, Jeffrey Tambour, Jessica Walter, Will Arnett, Tony Hale, Portia de Rossi, David Cross et Alia Shawkat.

Découverte dans le rôle de Robin dans "How I Met Your Mother", Cobie Smulders a depuis été vue dans les séries "Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire" et plus récemment dans "Friends from College" sur Netflix. La Canadienne fait également partie de l'univers Marvel dans lequel elle incarne le personnage de Maria Hill. Après "Avengers" et ses suites ou "Captain America : Le Soldat d'hiver", elle reprendra son rôle dans "Avengers : Endgame", en salles le 24 avril, et "Spider-Man : Far from Home", attendu le 3 juillet.