Clive Owen jouera Bill Clinton dans la saison trois de "American Crime Story"

THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE Bande Annonce VF (2018) Penolope Cruz - 18/11/2019 AMERICAN CRIME STORY revient avec une saison 2 sur l'assassinat d'une icône de la mode. ✩ Les Films à VOIR ? Ils sont ICI ► https://www.youtube.com/playlist?list=PL843D2ED8D80FA673 15 juillet 1997. South Beach, Miami. Gianni Versace en short et tee-shirt revient ce matin-là du News Café avec des journaux sous le bras. Il monte les quelques marches devant la porte d’entrée de sa villa, met la clé dans la porte. Il sent une présence... Un jeune homme portant une casquette est là. Il lui colle un calibre 40 sur la joue. Et tire. Deux fois. Le créateur italien s’effondre. Le meurtrier s’enfuit. Gianni Versace vient d’être assassiné par Andrew Cunanan. Au terme d’une chasse à l’homme d’une ampleur inégalée, ce serial killer de 27 ans, cerné par la police, finira par se suicider le 23 juillet 1997. Versace fut sa cinquième et dernière victime. AMERICAN CRIME STORY Saison 2 Bande Annonce VF (2018) The Assassination of Gianni Versace, Penolope Cruz Une série créée par Larry Karaszewski et Scott Alexander Acteurs : Penolope Cruz Date de sortie : 2018 Genre : Biographie, Drame, Thriller AMERICAN CRIME STORY Saison 2 Bande Annonce VF (2018) The Assassination of Gianni Versace, Penolope Cruz © 2018 - Canal + Comédies familiales, films d'action, d'animation ou de super-héro, de science fiction ou d'humour, films français ou blockbusters américains... Il y en a pour tous les goûts ! Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la bande annonce en français VF ou le trailer VOST / VOSTFR du moment ainsi l'extrait vidéo ou scène des films prochainement au cinéma. Filmsactu : un point complet sur l'actualité du grand écran et les nouveautés DVD & Blu-Ray !