Claes Bang incarnera Dracula dans une nouvelle série de la BBC

L'acteur danois, qui joue Jan Holtser dans "Millénium : Ce qui ne me tue pas", sorti mi-novembre, a été choisi pour interpréter le célèbre vampire dans une mini-série développée pour la BBC et Netflix par les scénaristes et producteurs de "Sherlock".

Cette fiction, inspirée par le roman de Bram Stoker de 1897 devenu culte, sera constituée de trois épisodes dans lesquels le comte sanguinaire quitte la Transylvanie pour rejoindre Londres. Le tournage commencera l'année prochaine. "Dracula" sera diffusé sur BBC One en Grande-Bretagne et sur Netflix dans le reste du monde.

"J'ai vraiment hâte de prêter mes traits à ce personnage iconique et super intéressant, a réagi Claes Bang dans un communiqué. Oui, il est maléfique, mais ce n'est pas tout : il est charismatique, intelligent, rusé et sexy. J'espère être à la hauteur des attentes après tous ces merveilleux acteurs qui ont incarné Dracula avant moi".

L'acteur a fait beaucoup parler de lui l'année dernière grâce à son rôle dans "The Square" de Ruben Östlund récompensé par la Palme d'or au Festival de Cannes 2017.