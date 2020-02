Chris Pratt va jouer dans une série réalisée par Antoine Fuqua

L’acteur Chris Pratt ("Les Gardiens de la Galaxie") et le réalisateur Antoine Fuqua ("Training Day", "Equalizer"…) vont travailler ensemble sur la série "Terminal List", pour la société MRC Television. Ce sera une adaptation du roman éponyme de Jack Carr. En plus de leur rôle respectif, les deux personnalités seront producteurs exécutifs. L’information est rapportée par le site américain Variety, qui annonce également que David DiGilio va prendre en charge l’écriture de la série. Ce dernier était le créateur de la série "Traveler" (2007) pour ABC, avec Matt Bomer, qui n’avait connu qu’une seule saison malgré son succès critique. Plus récemment il était derrière la série "Street Angel". Pour le moment, aucune chaîne n’a été officiellement attachée au projet.

"Terminal List" est décrit comme un thriller conspirationniste dans lequel Chris Pratt campera Reece, un "Marine" dont la section de Navy SEALs a été prise dans une embuscade lors d’une mission secrète. À son retour au pays, Reece sera pris par ses doutes et sa culpabilité avant qu’un nouvel indice ne fasse penser à un possible complot. Le duo Fuqua/Pratt se retrouve après avoir travaillé ensemble dans le western remake de 2016 "Les 7 mercenaires". Fuqua réalisait et Pratt incarnait l’un des sept mercenaires. Pour Chris Pratt, cela marquera un retour à la télévision, après ses apparitions antérieures dans les séries "Everwood" (2002) et "Parks and Recreation" (2009).

Antoine Fuqua a lui aussi travaillé pour le petit écran et notamment pour CBS et USA Network avec les adaptations en séries de ses films "Training Day" et "Shooter".