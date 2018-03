Ces séries américaines qui reviendront la saison prochaine

De "Grey's Anatomy" à "The Big Bang Theory" en passant par les nouveautés "S.W.A.T." et "SEAL Team", voici les séries télévisées américaines déjà retenues pour la saison prochaine.

C'est le branle-bas de combat dans le monde des séries. Alors que CBS vient de renouveler les séries "SEAL Team" avec David Boreanaz et "S.W.A.T." avec Shemar Moore pour une seconde saison, retour sur les séries qui continueront la saison prochaine.

ABC

La chaîne américaine n'a pas tardé à renouveler la nouvelle série "The Good Doctor" avec Freddie Highmore, dont la première saison a rassemblé en moyenne 9,8 millions de téléspectateurs. La nouveauté rejoint "Modern Family" et "Les Goldberg" toutes deux déjà programmées pour la saison prochaine. La série à succès "Grey's Anatomy" devra être officiellement prolongée prochainement puisque l'actrice principale, Ellen Pompeo, a signé pour deux saisons supplémentaires moyennant 20 millions de dollars par saison. Son spin-off, "Station 19", qui vient de débuter, n'a pas encore été confirmé pour une deuxième saison. Annalise Keating, incarnée à l'écran par l'oscarisée Viola Davis, devrait également revenir pour une cinquième saison de "Murder", tout comme "Black-ish" et "American Housewife".

CBS

Le network a déjà confirmé "The Big Bang Theory" pour une 12e saison et vient de commander la deuxième saison de "Young Sheldon", son spin-off. David Boreanaz fait fort avec sa nouvelle série "SEAL Team" qui décroche la première place des nouvelles séries dramatiques de la chaîne avec 10,23 millions de téléspectateurs. "S.W.A.T." avec Shemar Moore vient en deuxième position avec 9,8 millions de téléspecteurs, assez pour lui assurer également une deuxième saison. Les séries issues de l'univers de "NCIS" sont pratiquement sûres de revenir sur les ondes puiqu'ils font partie des séries les plus regardées sur CBS.

Fox

La Fox signe le plus grand nombre de séries déjà renouvelées pour une prochaine saison. Ainsi la série de Ryan Murphy "9-1-1", "The Orville" de Seth MacFarlane, la série basée sur l'univers des X-Men "The Gifted", "Les Simpson", "Les Griffin" et "Bob's Burgers" sont déjà assurées d'être de retour. Quant à "Empire", la série sur l'univers du rap, elle devrait revenir pour une cinquième saison sans pour autant avoir été officialisée.

NBC

La chaîne mise sur le succès de l'année "This Is Us" pour la prochaine saison ainsi que sur les comédies "Will & Grace", "Superstore" et "The Good Place" avec Kristen Bell. Il est encore trop tôt pour connaître l'avenir des nouvelles séries "Good Girls" et "Rise" qui ont plutôt été bien reçues par le public jusqu'à présent.

CW

Pour le moment, le futur des séries "Flash", "Arrow", "Supergirl", "Legends of Tomorrow", "Supernatural", "Riverdale" et "Jane the Virgin" reste également incertain sur la CW. La chaîne a d'ailleurs commandé un nombre important d'épisodes pilotes pour sa saison 2018/2019.

Les chaînes américaines rendront leurs choix définitifs en mai prochain lors des Upfronts, semaine durant laquelle les networks organisent leurs conférences de presse pour la rentrée suivante.