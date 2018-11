CBS développe une nouvelle série policière avec Mark Harmon, la star de "NCIS"

Figure emblématique de la série "NCIS : Enquêtes spéciales", diffusée depuis 2003 sur CBS, Mark Harmon poursuit son aventure avec la chaîne. Selon The Hollywood Reporter, l'acteur officiera comme producteur exécutif d'une prochaine série adaptée des romans policiers de la série littéraire "Proies", écrite par John Sandford.

Le projet encore sans titre suivra les enquêtes de Lucas Davenport, un détective de la police criminelle de Minneapolis, et de sa meilleure amie Elle Krueger, profiler et professeur en psychologie et religieuse. Un duo improbable, uni à travers une tragédie, qui travaille désormais ensemble afin de traquer leurs proies, les criminels les plus dangereux du Minnesota.

Mark Harmon fera équipe avec Ed Decter, le créateur de la série "Shadowhunters", primée aux derniers People's Choice Awards, qui signera le scénario de cette nouvelle série inspirée de la saga "Proies" ("Prey", en version originale) de John Sandford.

Démarrée en 1989 avec "Le Jeu du chien-loup", cette série littéraire compte vingt-huit romans. Un vingt-neuvième opus intitulé "Neon Prey" devrait sortir le 23 avril 2019. En trente ans, l'auteur a vendu plus de trente millions de copies dans le monde. Ses dix derniers romans ont atteint la première place de la liste très convoitée des best-sellers du New York Times.

Présent depuis seize saisons dans la série phénomène "NCIS : Enquêtes spéciales", lancée en 2003 sur CBS aux États-Unis, Mark Harmon est devenu également producteur exécutif de la série ainsi que de son spin-off "NCIS : New Orleans" qui a entamé sa cinquième saison.