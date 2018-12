CBS développe un projet avec Peyton Reed, réalisateur d'"Ant-Man"

Selon le Hollywood Reporter, le cinéaste américain Peyton Reed, à qui l'on doit la saga "Ant-Man", produira "The Unicorn" pour CBS. La fiction racontera l'histoire d'un homme passant difficilement un nouvel obstacle dans sa vie.

Après "Ant-Man et la Guêpe" sorti en 2018, Peyton Reed a un nouveau projet. Il va faire équipe avec deux scénaristes de sitcoms expérimentés, Bill Martin et Mike Schiff, actuellement producteurs d'une autre comédie de CBS, "Fam", attendu pour le 10 janvier prochain sur la chaîne. Ces derniers écriront "The Unicorn", centré sur un veuf qui a hâte d'avancer après avoir passé la pire année de son existence. Mais il se rendra compte qu'il n'est pas préparé pour élever seul ses deux filles.

Bill Martin et Mike Schiff ont co-créé la série "Parents à tout prix" et ont reçu deux nominations aux Emmy Awards pour leur travail de producteurs sur "Troisième planète après le soleil" lancée sur NBC dans les années 90.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour "The Unicorn".