CBS commande un pilote de "Evil" aux créateurs de "The Good Fight"

Selon le Hollywood Reporter, la chaîne américaine a donné son feu vert à "Evil", une fiction qui ressemblera à "X-Files" dans laquelle une équipe enquêtera sur des évènements extraordinaires.

Les créateurs de "The Good Fight", Robert et Michelle King, sont de retour aux affaires avec CBS. Ils écriront et réaliseront le pilote d'un drame surnaturel, "Evil", qui se concentrera sur une psychologue clinicienne. Elle fera équipe avec un prêtre en formation et un ouvrier pour mener des investigations sur des miracles ou des possessions démoniaques. Ensemble, ils essaieront de déterminer si ces phénomènes ont une explication scientifique.

La fiction sera produite par CBS TV Studios, qui a prolongé son contrat avec Robert et Michelle King. Ces derniers ont co-créé "The Good Wife" pour la chaîne, récoltant quatre nominations aux Emmy au cours des sept saisons, et son spin-off "The Good Fight", renouvelé pour une saison trois.

En parallèle, les King développent une autre série pour la plateforme de streaming de CBS, "Girls With Guns".

En attendant de découvrir ces deux nouvelles séries, replongez-vous dans l'ambiance de "The Good Fight" avec un teaser de la seconde saison :