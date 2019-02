CBS commande le spin-off de "FBI"

Le créateur de "New York, unité spéciale", Dick Wolf, prépare un spin-off tiré de sa série "FBI", diffusée sur CBS. Baptisé "FBI : Most Wanted", le projet plongera le téléspectateur dans la division du FBI chargée de capturer les criminels les plus recharchés.

Lancé en septembre dernier, et récemment reconduit pour une deuxième saison, "FBI" aura droit à un spin-off qui devrait être introduit ce printemps lors d'un épisode spécial de la série mère.

"FBI : Most Wanted", comme son nom l'indique, s'intéressera au département du FBI chargé de capturer les criminels les plus recharchés du pays qui figurent sur la célèbre liste "Most Wanted".

Dick Wolf fera une nouvelle fois équipe avec Rene Balcer, qui travaille déjà pour la série "FBI", à la création du scénario et le duo sera également producteurs exécutifs. Fred Berner, qui a déjà collaboré avec Dick Wolf pour "Chicago P.D." et "Chicago Fire", entre autres, réalisera le premier épisode.

Ce projet n'est pas nouveau puisque Dick Wolf avait déjà émis l'hypothèse d'un dérivé lors de la présentation de sa série "FBI" l'été dernier. D'après les propos rapportés par Hollywood Reporter, Dick Wolf avait alors dévoilé : "Si celle-ci [la série "FBI"] fonctionne, j'anticiperai et nous essayerons tous de doubler le succès d'une certaine manière. Ça a déjà fonctionné", en faisant un clin d’œil à ses franchises "Law and Order" et "Chicago" sur NBC.