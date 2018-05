Catherine Zeta-Jones sera "Queen America" pour une série Facebook

L'actrice américaine Catherine Zeta-Jones a décroché le rôle principal d'une comédie destinée à Watch, le service de vidéo de Facebook. "Queen America" comportera dix épisodes conçus par Meaghan Oppenheimer ("Fear The Walking Dead").

Cette série à l'humour sombre placera Catherine Zeta-Jones dans la peau de Vicki Ellis, la plus renommée et impitoyable des coachs de concours de beauté dans l'État de l'Oklahoma. Courtisée par de nombreuses jeunes filles qui souhaitent l'avoir en tant que coach, Vicki est connue pour réussir à faire gagner n'importe quelle fille. Tout bascule lorsque Vicki fait équipe avec la magnifique mais brut Samantha Stone. Sa réputation pourrait en pâtir.

Créatrice et scénariste de la série, Meaghan Oppenheimer s'est dit ravie de travailler avec Facebook et Catherine Zeta-Jones : "Nous somme vraiment chanceux d'avoir trouver de tels collaborateurs avec wiip, Entertainment 360 et Facebook. Avoir l'une de mes actrices préférés, Catherine Zeta-Jones, pour jouer ce personnage, est un rêve devenu réalité", a-t-elle déclaré.

"Queen America" qui sera diffusé sur la plateforme de Facebook, Watch, uniquement disponible aux Etats-Unis pour le moment. Le réseau social a lancé son nouveau service de vidéo en 2017 afin de rivaliser avec Netflix ou encore Amazon Prime. Avec ce nouveau service proposant des contenus originaux, Facebook commence à attirer quelques stars hollywoodiennes. Elisabeth Olsen sera notamment au casting de la série "Sorry for Your Loss". Des projets sont également en cours avec Kerry Washington de "Scandal" ou l'ancienne gloire de "Friends" Courteney Cox.

En 2017, Catherine Zeta-Jones a donné la réplique à Susan Sarandon et Jessica Lange dans "Feud", anthologie de Ryan Murphy diffusée sur la chaîne américaine FX.