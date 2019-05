Cate Blanchett et Dominic West au casting de la mini-série « Stateless »

L’actrice oscarisée pour « Blue Jasmine » va être la tête d’affiche d’une mini-série qu’elle a co-créée et qu’elle produira également. Baptisée « Stateless », la fiction en six parties suivra l’histoire de quatre personnes coincées dans un centre de détention pour immigrés. Une série engagée et politique dans un contexte mondial où la protection des frontières reste encore l’un des sujets les plus tendus entre les pays. Le tournage sera lancé au mois prochain dans le sud de l’Australie.

C’est une mini-série au thème bien actuel que va lancer NBCUniversal à l’international avec « Stateless ». Cate Blanchett a participé à sa création, avec l’aide de Tony Ayres et Elise McCredie, qui en sera également la showrunneuse.

Une série engagée

L’actrice australienne tiendra le haut de l’affiche avec Yvonne Strahovski et Dominic West de cette série centrée sur des personnes bloquées au sein d’un centre de détention pour migrants. L’intrigue s’appuiera sur quatre personnages : une hôtesse de l’air essayant d’échapper à une secte, un réfugié afghan fuyant la persécution, un jeune père australien souhaitant sortir d’un emploi sans issue et un bureaucrate piégé au cœur d’un scandale national. Quatre individus qui vont se retrouver coincés dans un centre de détention pour immigrés dans le désert australien. Chaque personnage aura son point de vue sur la protection des frontières, reflétant ainsi le contexte géopolitique actuel.

Jai Courtney, Asher Keddie, Fayssal Bazzi, Rachel House, Kate Box, Clarence Ryan, Claude Jabbour, Rose Riley et Helana Sawires font également partie de la distribution.

En plus de créer et de jouer dans cette mini-série mêlant politique et social, Cate Blanchett co-produira le projet avec son mari, Andrew Upton, à travers leur société Dirty Films.

Le tournage devrait commencer en juin prochain, à Adélaïde, dans le sud de l’Australie. La série sera co-écrite et co-réalisée par deux duos féminins, Elise McCredie et Belinda Chayko ainsi qu’Emma Freeman et Jocelyn Moorhouse.

« Même si cette histoire se focalise sur l’Australie, les dilemmes qu’elle explore à travers quatre personnages captivants trouveront un écho mondial : la volonté d’une liberté personnelle, le besoin d’une stabilité sociale, le manque croissant d’une perte de foi envers le système politique et le profond choc que cela peut avoir sur les vies de chacun », a déclaré Cate Blanchett dans un communiqué.