"Catch-22", avec George Clooney et Hugh Laurie, sera lancé en mai sur Hulu

Les fans du docteur Doug Ross devront patienter jusqu'au 17 mai pour redécouvrir leur héros à la télévision. Acteur, producteur et réalisateur, George Clooney signe, avec "Catch-22", une mini-série entre humour et drame inspirée du roman de Joseph Heller. Christopher Abbott, Hugh Laurie ou encore Kyle Chandler font partie de la distribution.

La folie de "Catch-22" arrive bientôt sur Hulu. La plateforme de streaming américaine vient d'annoncer en effet la date de lancement de sa nouvelle série prévue pour le 17 mai prochain à travers un premier teaser dévoilé à l'occasion de la tournée presse d'hiver de la TCA (Television Critics Association).

Inspiré du roman de Joseph Heller, "Catch-22", composé de six épisodes, a été réalisé et produit par George Clooney qui détient également l'un des rôles secondaires. Cette satire de l'armée, de la guerre et de la hiérarchie prend pour décor l'île italienne de Pianosa où est basée une escadrille de bombardiers américains dirigée par le Colonel Cathcart, pendant la Seconde Guerre mondiale. Obsédé par son grade et sa promotion de général, ce dernier fait pression sur ses hommes et augmente les missions. Parmi eux, Yossaran tente de sauver sa peau en simulant la folie, mais se heurte au fameux article 22 qui stipule que "Quiconque veut se dispenser d'aller au feu n'est pas réellement fou".

A l'origine, George Clooney devait incarner le cynique du Colonel Cathcart mais a préféré le personnage secondaire de l'officier instructeur Scheisskopf afin de se concentrer davantage sur la réalisation et la production de sa série. En plus de Kyle Chandler ("Le loup de Wall Street") et de Christopher Abbott ("Girls"), Hugh Laurie ("Dr. House") fait également partie du casting dans la peau du major de Coverley, à la tête d'un escadron d'aviateurs américains sur l'île de Pianosa.

En France, la chaîne cryptée Canal+ diffusera cette nouvelle série sur son antenne sans avoir annoncé une date exacte pour le moment. Toutefois, la chaîne française a pour habitude de proposer les nouveaux épisodes des séries TV 24 heures après leur diffusion américaine comme tel est le cas pour "The Big Bang Theory".