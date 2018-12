Canal+ lance une plateforme pour les enfants sur le web

Canal+ a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne pour les enfants, MyCanal Kids, et des nouveaux programmes qui doivent séduire alors que la concurrence renforce son offre jeunesse.

L'idée est d'avoir "un espace sécurisé" et "adapté aux différents âges à partir de 4 ans", a expliqué Audrey Brugère, la directrice du Pôle Jeunesse du Groupe Canal+. Sans publicité, cette nouvelle interface permet aux parents de limiter les programmes à une tranche d'âge, de préparer des playlists, mais aussi de régler un minuteur avec une durée maximale de visionnage.

Le groupe crypté a également annoncé quelques nouveaux programmes pour 2019 : une nouvelle série animée tirée de "Tom-Tom et Nana", "Moi, Elvis", une série animée sur les péripéties d'un garçon tête en l'air, ou la série britannique "Waffle le chien". Ils s'ajoutent aux héros déjà présents sur les antennes cryptées : Ella, Oscar et le nuage Hoo, le lapin Molang (sur Piwi) et la grenouille qui zozotte Kaeloo (sur Télétoon).

Les plus grands seront plutôt devant "Mighty mustangs", une nouvelle série australienne sur un groupe d'amies footballeuses, ou les aventures décapantes de la petite hollandaise de "Floor rules". Le groupe de télévision cryptée a également annoncé des adaptations de la bande dessinée "Les quatre de Baker Street" et de "Zouk la petite sorcière", héroïne des éditions Bayard.

La concurrence est rude pour attirer l'attention des juniors : ils sont devenus une des cibles prioritaires de Netflix, qui a lancé des dizaines de projets, tandis que Disney prévoit de lancer sa propre plateforme en 2019, et Youtube a son application dédiée.

Canal+ veut aussi convaincre avec son offre de films et des émissions décalées comme le magazine d'infos "Toussa toussa", ou les mini-fictions sur l'orthographe "Sans faute(s)", avec la voix du comédien Stéphane de Groodt.

Déja lancé sur le web, MyCanal Kids sera disponible sur l'application MyCanal dans les prochains mois, a précisé Canal+.