"Can't Just Preach" : John Legend présente sa série documentaire consacrée aux artisans du changement

La mini-série YouTube "Can't Just Preach", produite par le chanteur John Legend, relate l'histoire de cinq personnalités dont l'ambition est de transformer la société américaine par l'action.

Quatre autres activistes seront mis à l'honneur. Jaclyn Corin est une survivante de la tuerie de Parkland qui a participé à la création du mouvement March for Our Lives. Desmond Meade milite contre la déchéance des droits citoyens et dirige la Florida Rights Restoration Coalition. Le combat de l'activiste transgenre Isa Noyola, directrice adjointe de Mijente et de son comité de soutien, sera évoqué, tout comme celui d'Efrén C. Olivares, en charge du Programme de justice économique et raciale dans le cadre du Texas Civil Rights Project.

Présentée en partenariat avec WeTransfer et Columbia Records, la série documentaire permet également de découvrir les coulisses du tournage et des séquences commentées. À chaque épisode, les spectateurs seront libres d'envoyer des dons aux organismes évoqués. Sur Twitter, John Legend s'est engagé à verser 10.000$ à chacune de ces causes.