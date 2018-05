C'est officiel, Helena Bonham Carter sera la princesse Margaret dans la suite de "The Crown"

L'actrice Helena Bonham Carter reprendra le rôle de la princesse Margaret dans la saison 3 de "The Crown" sur Netflix. Jason Watkins a également été annoncé dans le rôle du Premier ministre Harold Wilson.

Netflix vient d'annoncer officiellement la venue de l'actrice Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret pour la troisième saison. Même si son nom circulait depuis plusieurs mois, le géant du streaming n'avait pas encore confirmé l'information alors que Vanessa Kirby avait publié une photographie sur son compte Instagram qui ne laissait planer aucun doute.

L'actrice de "Harry Potter" succède donc à Vanessa Kirby qui jouait le rôle de la princesse Margaret dans les deux premières saisons. Un autre acteur fera également son apparition. L'acteur britannique Jason Watkins prêtera ses traits au Premier ministre Harold Wilson.

Les deux acteurs ont partagé leur enthousiasme dans une publication diffusée sur le compte Twitter de la série "The Crown". "Je suis ravi d'intégrer cette série exceptionnelle. Harold Wilson est un personnage important et fascinant de notre Histoire. J'ai hâte de le ramener à la vie [...] et de travailler avec Olivia (Coleman, ndlr) et toute l'équipe", a déclaré Jason Watkins.

Quant à Helena Bonham Carter, l'actrice a révélé : "Je ne sais pas de quoi je suis le plus terrifiée- rendre justice à la véritable princesse Margaret ou suivre les pas de Vanessa Kirby. Une chose est sûre, je serais plus petite que Vanessa", conclut-elle sur une pointe d'humour.

Jason Watkins et Helena Bonham Carter rejoignent donc Tobias Menzies, le nouveau visage du Prince Philip, incarné jusqu'ici par Matt Smith, et Olivia Coleman qui reprendra le rôle d'Elizabeth II, précédemment jouée par Claire Foy. Le tournage devrait débuter cet été au Royaume-Uni. La saison 3 de la série historique n'est pas attendue avant 2019.