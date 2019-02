Brittany Snow ("Pitch Perfect") décroche un rôle à la télévision américaine

L'actrice américaine sera la tête d'affiche de la nouvelle série dramatique familliale de la chaîne de télévision américaine Fox, inspirée de la série australienne "Sisters", ont révélé les médias américains. Pour le moment encore au stade de développement, l'épisode pilote sera réalisé par Leslye Headland, l'une des réalisatrices de "Poupée Russe", la nouvelle série à succès sur Netflix.

Après la comédie, Brittany Snow signe son retour à la télévision américaine dans une série dramatique. L'actrice américaine a été choisie pour mener le casting de la nouvelle série dramatique en développement sur Fox. La série, qui n'a pas encore de titre officiel, est l'adaptation de la série australienne "Sisters" produite par Endemol Shine Australia.

Brittany Snow incarnera Julia Bechley, la fille unique d'un pionnier de la fécondation in vitro récompensé d'un Prix Nobel. La vie de la jeune femme prend un tournant inatendu lorsqu'elle découvre que son père a utilisé son sperme pour concevoir des douzaines d'enfants tout au long de sa carrière. Suite à ces incroyables révélations, Julia découvre l'existence de deux nouvelles soeurs : l'une est son ancienne meilleure amie, quant à l'autre, il s'agit d'une athlète olympique. Contre toutes attentes, les trois jeunes femmes formeront une nouvelle famille recomposée et s'appuieront les unes sur les autres pour construire leurs nouvelles identités. Pour le moment, aucune autre actrice n'est impliquée dans ce projet.

Universal Television co-produira le projet avec Endemol Shine North America tandis que Leslye Headland ("Poupée Russe") réalisera l'épisode pilote. Imogen Banks, la co-créatrice de la série originale, sera également productrice exécutive aux côtés de Annie Weisman qui signera le scénario de l'épisode pilote. Créée également par Jonathan Gavin, la version originale a été lancé en 2017 en Australie puis en 2018 sur Netflix.

Brittany Snow s'est surtout distinguée grâce à la trilogie musicale "Pitch Perfect" dont le dernier opus est sorti en décembre 2017 au cinéma. Depuis, l'actrice a décroché un rôle dans la comédie "Someone Great" où elle donnera la réplique à une autre star de la télévision, Gina Rodriguez de "Jane the Virgin". Avant cela, la comédienne avait joué dans la série "Crazy Ex-Girlfriend" sur The CW.