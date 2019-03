Brie Larson signe avec Apple pour une série entière

C'est une semaine faste pour la comédienne Brie Larson tout juste à l'affiche de la dernière superproduction Marvel : "Captain Marvel", puisque cette dernière vient de signer pour une saison entière d'une nouvelle série Apple, qu'elle produira également.

Le projet qui ne dispose pas encore de titre est basé sur l'histoire vraie d'une agente inflitrée de la CIA nommée Amaryllis Fox et dont le livre sortira très prochainement en librairie avec comme titre : "Life Undercover: Coming of Age in the CIA".

La série proposera un aperçu de l'expérience à la CIA de la jeune agente par le prisme de ses proches. En plus de Brie Larson, la production sera également assurée par Michael Ellenberg via Media Res et aussi Lynette Howell Taylor via 51 Entertainment. Les trois partenaires avaient fait équipe pour acquérir les droits du livre.

Megan Martin est en pourparlers avancés pour écrire la série, elle qui a déjà écrit pour "Animal Kingdom" et "The Following". La série n'aura pas de pilote pour déterminer s'il faut poursuivre l'aventure car une saison entière est d'ores et déjà signée, phénomène de plus en plus fréquent.

Ce nouveau personnage de série incarné par Brie Larson nous rappelle que l'artiste californienne a déjà eu des rôles importants à la télévision comme dans "United States of Tara" ou "Raising Dad". Outre son nouveau personnage de Carol Danvers dans "Captain Marvel" et le prochain "Avengers: Endgame", Larson a également remporté un Oscar et un Golden Globe de la meilleure actrice en 2015 pour "Room".