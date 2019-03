Brie Larson, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, M. Night Shyamalan... Ces stars attendues sur la plateforme de streaming de Apple

Lundi 25 mars au soir, Apple présentait enfin son service de vidéo en streaming qui proposera des contenus originaux. Véritable concurrence aux mastodontes que sont les leaders Netflix et Amazon Prime Video, Apple TV+ compte bousculer l'ordre établi en enrôlant de nombreuses personnalités hollywoodiennes. Tour d'horizon des plus grosses stars qui pourront faire pencher la balance du côté de la marque à la pomme.

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Steve Carell dans "The Morning Show"

Apple a d'ores et déjà commandé deux saisons de cette série phare portée par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. La série suivra le quotidien d'une rédaction d'une matinale à la télévision et explorera les coulisses de l'information et les relations entre les collègues. Jennifer Aniston y campera la présentatrice du journal télévisé du matin. Dix épisodes composeront chaque saison.

Brie Larson, actrice et productrice

Sans titre pour le moment, cette série retracera la véritable histoire de l'agent infiltré de la CIA Amaryllis Fox, d'après son propre livre "Life Undercover : Coming of Age in the CIA". L'interprète de "Captain Marvel" y jouera le rôle principal de l'agent Fox. L'histoire racontera le chemin parcouru par la jeune femme aussi bien professionnellement que sentimentalement. Brie Larson sera également productrice exécutive.

Damien Chazelle avec un drame mystérieux

Le réalisateur de "La La Land" sera à la tête d'une série top secrète dont il signera le scénario et la réalisation. Pour le moment, aucune information n'a filtré concernant le synopsis de ce drame. Le cinéaste de renom sera entouré de son équipe de "La La Land", Jordan Horowitz et Fred Berger, comme producteurs exécutifs.

M. Night Shyamalan et son thriller psychologique

Egalement sans titre, M. Night Shyamalan sera producteur exécutif de la série de dix épisodes sur fond de thriller psychologique, dont Rupert Grint, Lauren Ambrose, Toby Kebbell et Nell Tiger composent le casting. L'intrigue est précieusement gardée secrète pour le moment.

Jennifer Garner dans "My Glory Was I Had Such Friends"

L'actrice de "Alias" retrouvera J.J. Abrams pour une série dramatique inspirée du livre de Amy Silverstein. La mini-série suivra un groupe de femmes qui a soutenu l'auteure alors qu'elle était sur le point de subir une greffe de cœur. Jennifer Garner et J. J. Abrams seront producteurs exécutifs.

Le site Apple TV+ est dorénavant disponible. Les activités débuteront en automne 2019.