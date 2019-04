Brian De Palma va adapter aux Etats-Unis la série "Un village français"

Le réalisateur américain Brian De Palma va adapter aux Etats-Unis la série hexagonale "Un village français", qui raconte la vie en France durant l'Occupation allemande, en transposant son scénario à la Guerre de Sécession, a indiqué mercredi le producteur de la fiction historique.

"Brian de Palma et Frédéric Krivine (scénariste et producteur de télévision, qui a créé cette saga historique, ndlr) vont adapter 'Un village français'", s'est réjoui sur Twitter Jean-François Boyer, président de Tetra Media Studio, la société qui produit la série française.

Cette annonce, qui confirme une information du magazine Télérama, a été faite en marge du MIPTV, grand-messe de la télévision qui réunit environ 10.000 professionnels du secteur jusqu'à jeudi à Cannes.

"Un village français", diffusée de 2009 à 2017 sur la chaîne publique France 3 et qui avait enregistré de bonnes audiences, raconte la vie des habitants d'un petit village du Jura, dans l'Est de la France, durant la seconde guerre mondiale. Une chronique de l'Occupation saluée pour sa qualité, et qui avait captivé les téléspectateurs durant sept saisons.

Il y a un an, Brian De Palma, le réalisateur de "Scarface", avait confessé à l'AFP son amour pour cette série franco-française mais dont les thèmes comme la résistance à l'oppression sont à résonance universelle.

"Nous (lui et sa compagne Susan Lehman, ancienne journaliste du NYT, ndlr) avons eu beaucoup de plaisir à regarder 'Un village français', notre émission de télé préférée ! C'était fantastique", avait-il confié, se disant fasciné par cette période de l'Occupation, entre 1940 et 1945, et "le dramatique dilemme qui se joue entre les communistes et les gaullistes".

D'après Télérama, De Palma projette de déplacer l'histoire de la série durant la Guerre de Sécession, qui a marqué un tournant dans l'histoire des Etats-Unis. Dans ce cadre, le remake d'"Un village français" traitera notamment de la question de l'esclavage.

Making of du tournage de la saison 4 :