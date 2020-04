"Borgen" et la ministre Birgitte Nyborg reviendront sur les écrans en 2021

La série danoise "Borgen", centrée sur les tribulations d'une femme Première ministre, va revenir sur les écrans en 2022, a annoncé mercredi la télévision danoise DR.

"En 2022, la série dramatique "Borgen" revient à l'écran", a indiqué DR dans un communiqué qui précise que le programme se trouvera sur Netflix, co-producteur, après diffusion sur sa chaîne.

"Lorsque nous retrouvons Birgitte Nyborg, elle a récemment été nommée ministre des Affaires étrangères après une longue période dans l'opposition", est-il dévoilé.

Entre 2010 et 2013, la série avait fait le tour du monde et attisé un engouement international pour les productions scandinaves, depuis renouvelé notamment par "Bron" ("The Bridge") et "Skam".

"J'ai terriblement hâte d'écrire un tout nouveau drame politique dans un cadre familier - mais qui se déroule dans notre monde moderne et post-factuel", a affirmé sur Instagram son scénariste, Adam Price, figure incontournable de la création culturelle au Danemark qui a crée le personnage de Birgitte Nyborg et dont la société co-produit la série.