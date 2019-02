"Blood & Water" : Netflix lancera sa deuxième série originale africaine en 2020

Après l'Europe et l'Asie, Netflix débarque sur le continent africain avec un deuxième projet en développement. Baptisée "Blood & Water", la nouvelle série originale de Netflix se déroulera en Afrique du Sud et suivra la vie d'une jeune adolescente qui découvre des secrets de famille. Le tournage devrait débuter plus tard dans l'année, rendant la série disponible en 2020 sur la plateforme de streaming.

Netflix continue d'étendre son empire. Cette fois-ci, c'est le continent africain qui servira de nouveau terrain de jeu pour le géant du streaming. Netflix a annoncé sa deuxième série originale africaine baptisée "Blood & Water" pour une diffusion en 2020 sur sa plateforme, comme l'ont confirmé les médias américains.

Nosipho Dumisa ("Number 37") réalisera la série dramatique destinée à un public de jeunes adultes. L'histoire suivra la vie d'une adolescente alors qu'elle découvre le mystérieux passé de sa famille en Afrique du Sud.

"Nous sommes ravis d'investir encore dans des contenus africains et de collaborer avec Nosipho et l'équipe chez Gambit Films afin de proposer notre deuxième série originale depuis l'Afrique du Sud jusqu'à Netflix, a déclaré Kelly Luegenbiehl, vice-présidente de la programmation originale internationale chez Netflix. Marchant sur les pas de 'Queen Sono', 'Blood & Water' est la prochaine étape vers un investissement supplémentaire dans des contenus originaux africains et nous sommes impatients d'explorer plus de projets à travers la région", a-t-elle conclu.

"Gambit Films et moi-même sommes impatients à l'idée de travailler avec Netflix sur ce drame explosif pour jeunes adultes, avec non seulement un super regard grâce à des personnages principaux féminins forts, mais également un énorme mystère en son coeur", a précisé Nosipho Dumisa.

Le tournage de la série devrait commencer dans le courant de l'année 2019 avant de sortir en 2020 dans 190 pays. La distribution sera composée de jeunes actrices et acteurs locaux. "Blood & Water" rejoint donc "Queen Sono", la première série originale africaine annoncée par Netflix en décembre 2018, et pourrait ainsi ouvrir la porte à d'autres projets futurs sur le continent.