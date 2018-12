"Blade Runner" inspire une série d'animation

Un an après la sortie dans les salles obscures de "Blade Runner 2049", la chaîne de télévision Adult Swim vient d'annoncer la production d'une nouvelle série animée inspirée de l'univers de science-fiction, "Blade Runner - Black Lotus", dont l'intrigue se déroulera en 2032.

Le succès de "Blade Runner 2049" a donné des idées à Adult Swim. La chaîne de télévision a commandé une nouvelle série animée inspirée par l'univers de science-fiction librement adapté de Philip K. Dick. "Blade Runner - Black Lotus" sera composée de treize épisodes d'une durée d'une demie-heure dont l'intrigue se déroulera en 2032, soit entre les deux films déjà sortis au cinéma. Petit plus : certains personnages familiers feront partie du casting, même si aucun nom n'a été annoncé pour le moment. La date de diffusion reste également encore inconnue.

Pour l'occasion, Adult Swim s'est entouré de grands noms de l'animation japonaise. Aux commandes de ce projet, on retrouvera Shinji Aramaki ("Appleseed") et Kenji Kamiyama ("Ghost in the Shell: Stand Alone Complex") qui réaliseront tous les épisodes de cette première saison. Les deux réalisateurs se retrouveront après avoir travaillé sur le prochain reboot télévisé de "Ghost in the Shell". Shinichiro Watanabe ("Cowboy Bebop") fera également partie du projet en tant que producteur créatif. Un choix logique de la part de la production puisque ce dernier avait signé en 2017 un préquel de "Blade Runner 2049", le court métrage d'animation "Blade Runner Black Out 2022".

35 ans après la sortie du premier film réalisé par Ridley Scott avec Harrison Ford, l'univers de "Blade Runner" a de nouveau rencontré le succès en 2017 avec "Blade Runner 2049". Le long-métrage, réalisé par Denis Villeneuve, avait rassemblé Harrison Ford et Ryan Gosling tout en raflant deux Oscars lors de la 90e cérémonie en mars 2018.