"Black Panther 2", "Good Omens 2", "John Wick 4" : Ces séries et films qui ont repris leur tournage

Silence, ça retourne ! Hollywood reprend enfin vie après une année entre parenthèses. Si certains films comme "Black Panther : Wakanda Forever" et "The Gray Man" ont déjà lancé leur production, des séries comme "Good Omens" viennent d’annoncer leur retour prochain sur les plateaux. On fait le point sur les tournages en cours et à venir. Il y aura de quoi se divertir dans les prochains mois. Après une année rythmée par les annulations et les reports, les cinémas et les plateformes de streaming peuvent enfin entrevoir une amélioration. Preuve en est, les nombreuses annonces de tournages qui ne cessent de se multiplier. Hollywood is back !

Sex and the City et Good Omens, la suite

Neil Gaiman vient de l’annoncer : sa série "Good Omens" aura droit à une deuxième saison. Michael Sheen et David Tennant reviendront respectivement dans la peau de l’ange Aziraphale et du démon Rampa. Le duo céleste retrouvera Douglas Mackinnon à la réalisation et Neil Gaiman aux postes de showrunner et producteur. Le tournage de cette série, basée sur le roman de Terry Pratchett, débutera plus tard dans l’année en Ecosse, terre natale du réalisateur.

Mais le retour le plus attendu côté série est sans aucun doute celui de "Sex and the City". La suite, baptisée "And Just Like That", a commencé sa production début juin. L’actrice principale Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) a partagé une photo aux côtés de Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte), le 12 juin dernier sur son compte Instagram : "Ensemble à nouveau. Nous avons lu les premiers épisodes @justlikethat aux côtés de tous les gars et des nouveaux membres du casting. Comme un Sundae. X, SJ", a-t-elle ajouté en légende. Vous l’aurez remarqué, Kim Cattrall, l’interprète de Samantha, manque à l’appel de ces nouveaux épisodes.

Le retour de "Black Panther" sans Chadwick Boseman

Du côté des films, les fans de Marvel ne seront pas en reste puisque le deuxième opus de "Black Panther" a déjà repris du service. C’est à Atlanta, dans les studios de Pinewood, que la production a commencé le 29 juin, comme l’a révélé Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, à Variety. Un retour très attendu et rempli d’émotions en l’absence du regretté Chadwick Boseman. Pour le moment, le synopsis n’a pas été dévoilé, mais le blockbuster baptisé "Black Panther : Wakanda Forever" devrait sortir sur le grand écran le 8 juillet 2022 en Belgique. Bonne nouvelle également pour "Aquaman and The Lost Kingdom". James Wan, le réalisateur de ce deuxième opus, a même partagé la première photographie du premier jour de tournage, sur son compte Instagram. Le film est attendu au cinéma le 14 décembre 2022.

Ryan Gosling was spotted in Prague!



(via kutheiljaroslav on Instagram) pic.twitter.com/qYT0wFrYUf — The Gray Man News (@TheGrayManNews) June 30, 2021

Ryan Gosling et Daniel Craig en Europe

Le quatrième volet des aventures de Keanu Reeves dans la peau de John Wick a déjà lancé sa production. "John Wick : Chapter 4" devrait commencer son tournage cet été en France, en Allemagne, à New York et au Japon, a précisé Variety. Le film d’action devrait sortir le 25 mai 2022 dans les salles obscures. Début juin, ce sont Ryan Gosling et Chris Evans qui ont été aperçus sur le tournage de "The Gray Man" des frères Russo, au Château de Chantilly en France. Depuis, le tournage s’est déplacé à Prague en République tchèque, d’après les images partagées sur Twitter.

Daniel Craig sur le tournage du film 'À couteaux tirés 2'en Grèce.???? pic.twitter.com/scr5PfGCCp — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) June 29, 2021

L’Europe est décidément le lieu privilégié pour le retour des tournages de films. "A couteaux tirés 2" est en plein tournage en Grèce avec Daniel Craig, Kate Hudson et Jada Pinkett Smith aperçus, entre autres, sur les lieux.

Un début d’année 2022 chargé

Le cinquième volet des aventures d'« Indiana Jones » est pour le moment suspendu à cause d’une blessure d’Harrison Ford sur le tournage. D’après le New York Post, la production devrait reprendre en septembre "au plus tôt". En promotion pour son film "The Tomorrow War", Chris Pratt a dévoilé sur le plateau du talk-show Jimmy Kimmel Live que le tournage des "Gardiens de la Galaxie 3" pourrait bien se dérouler entre novembre 2021 et avril 2022. Le début d’année 2022 verra aussi le retour de la franchise "Fast and Furious" pour son dixième volet découpé visiblement en deux parties, comme l’a révélé Vin Diesel à Regal : "Je vais tourner Fast 10 partie 1 et partie 2 le final de la saga en janvier".