"Black Mirror" dévoile les premières images de sa saison 5 avec Miley Cyrus

Il aura fallu attendre deux ans pour revoir la série perturbante "Black Mirror" sur la plateforme Netflix. Le géant américain a enfin dévoilé la date de sortie de la cinquième saison, fixée au mercredi 5 juin. Trois nouvelles histoires composeront cette nouvelle saison et de nouveaux acteurs connus du grand public viendront démontrer leur talent, à l'image de Miley Cyrus, Anthony Mackie et Topher Grace.

Le monde terrible et tristement réaliste de "Black Mirror" reviendra pour une cinquième saison dès le mercredi 5 juin sur Netflix, et ce en exclusivité, a-t-on appris à travers le communiqué du géant américain. La série plébiscitée pour son approche critique et sombre du monde actuel nous offrira trois nouvelles histoires signées par le créateur de la série Charlie Brooker, accompagné de sa productrice exécutive Annabel Jones.

Pour cette nouvelle saison, l'une des séries les plus appréciées sur Netflix a su s'entourer de grands noms de l'industrie du divertissement. Ainsi, les abonnés auront la chance de découvrir la chanteuse et actrice Miley Cyrus, l'acteur de "BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan" Topher Grace ainsi que Anthony Mackie ("Avengers : Endgame"), Yahya Abdul-Mateen II, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport et Ludi Lin.

Si les différentes intrigues n'ont pas encore été dévoilées dans leur intégralité, la trame reste la même et s'intéressera aux dérives que peut susciter la technologie et pousser le monde vers une modernité incontrôlable.

Bande-annonce :