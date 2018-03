"Big Little Lies" : le tournage de la saison 2 a commencé

Bonne nouvelle pour les fans de la communauté de Monterey. Les femmes de "Big Little Lies" sont bel et bien de retour comme l'atteste la photo publiée sur le compte instagram de Laura Dern. L'actrice, qui reprend son rôle de Renata Klein, s'affiche aux côtés de Reese Witherspoon dans la peau de Madeline Martha Mackenzie, à la terrasse du café "Seaside Coffee Shop". Une légende complète cette publication : "Madeline et Renata sont de retour. #BLL2".

La diffusion de la saison 2 est prévue pour 2019 sur HBO.

"Big Littles Lies" suit l'histoire de plusieurs mères de familles aisées de Monterey en Californie. Mais derrière une politesse et une civilité de façade, les femmes se jalousent et ne s'épargnent pas. Pourtant après un drame, les mères de famille se retrouvent liées par un gros secret.

Les deux actrices ne sont pas les seules à rempiler pour cette deuxième saison. Nicole Kidman, primée au Emmy Awards et au Golden Globes pour son rôle de Celeste Wright, ainsi que Shailene Woodley dans la peau de Jane Chapman et Zoë Kravitz dans celle de Bonnie Carlson seront bien de l'aventure. Les acteurs Adam Scott, Jeffrey Nordling et Iain Armitage reprendront également leur rôle.

La grande nouveauté pour cette nouvelle saison est sans nul doute l'arrivée de Meryl Streep qui incarnera Mary Louise Wright, la mère du défunt mari de Celeste Wright, Perry Wright (Alexander Skarsgård).

Dans la prochaine saison, Nathan Carlson (James Tupper) devra faire face à des événements imprévus dans son mariage et avec sa fille Abby. Gordon Klein (Jeffrey Nordling) devra subir les conséquences d'un gros mensonge et risquera de tout perdre au passage. Le petit Ziggy continuera d'être le rayon de soleil de sa mère Jane (Shailene Woodley).

Adapté du roman de l'auteure à succès Liane Moriarty, la série "Big Little Lies", diffusée début 2017, ne devait pas dépasser les sept épisodes. La mini-série a rencontré un succès retentissant auprès du public et de la critique, remportant au passage huit Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, et quatre Golden Globes.