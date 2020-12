Bientôt un remake de "La Petite Maison dans la Prairie"

La famille Ingalls, bientôt de retour sur petit écran ? C’est en tout cas le projet actuellement porté par les Studios Paramout TV, qui veulent mettre en place une toute nouvelle série adaptée du feuilleton culte des années 70-80.

Laura, Charles, Caroline et les autres pourraient revenir prochainement sur nos écrans. Pour l’instant, le projet n’a pas encore de scénariste(s) ou de casting, mais la volonté est là. D’après le magazine spécialisé The Hollywood Reporter, des acheteurs potentiels (distributeurs, chaînes de TV ou de streaming, etc.) se seraient montrés intéressés par le projet.

