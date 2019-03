"Better Things" renouvelée pour une quatrième saison

La série créée par Pamela Adlon sera de retour en 2020 sur la chaîne américaine FX avec une quatrième saison. Un renouvellement qui intervient alors que la troisième saison est actuellement en pleine diffusion aux Etats-Unis.

De meilleures choses sont à venir sur FX. La chaîne de télévision américaine a confirmé la commande d'une quatrième saison pour la série "Better Things". Cette nouvelle salve devrait arriver sur le petit écran en 2020. Il s'agit du premier renouvellement d'une série pour FX Networks depuis que la chaîne est passée officiellement sous le pavillon Disney, il y a une semaine.

"Avec chaque saison, 'Better Things' devient plus indispensable, engageant et révélateur, assurant le statut de Pamela Adlon comme l'une des forces créatives les plus accomplies de la télévision d'aujourd'hui", a déclaré John Landgraf, président de FX Networks et de FX Productions. "Il y a rarement eu une série qui soit aussi intime et en même temps tellement universelle dans le sens où elle explore une éducation moderne, la famille et la vie. Nous sommes ravis de continuer cette série pour une quatrième saison et de poursuivre cette collaboration incroyable avec Pamela, son équipe créative et l'exceptionnel casting de 'Better Things'", a-t-il ajouté.

Pamela Adlon ne tient pas seulement le rôle principal de la série, celui de Sam Fox, elle est également scénariste, showrunner et a réalisé les douze épisodes de la troisième saison. "Je suis émue, reconnaissante et impatiente de m'attaquer à une autre saison et de continuer ma collaboration artistique avec ma brave équipe FX", a confié Pamela Adlon.

L'histoire suit toujours Sam, quadragénaire et mère divorcée de trois filles aux caractères bien trempés. Entre sa propre mère qui est ingérable et la ménopause qui n'est plus si loin, Sam doit gérer sa vie très compliquée. La troisième saison est diffusée sur FX depuis le 28 février dernier et le sera jusqu'en mai.