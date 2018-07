"Better Call Saul" : vers un crossover avec "Breaking Bad" ?

Attendue le 6 août sur AMC et dès le lendemain sur Netflix, la quatrième saison de "Better Call Saul" accueillera de nouveaux personnages issus de l'univers de la série originale"Breaking Bad".

Tandis que le casting de "Breaking Bad" s'est réuni au Comic Con de San Diego afin de célébrer le dixième anniversaire de la série, le créateur Vince Gilligan a laissé entendre qu'un crossover serait envisageable entre le drama original et son spin-off grâce à l'arrivée d'un nouveau personnage.

"Cette saison, vous allez rencontrer Lalo, incarné par le merveilleux acteur nommé Tony Dalton", a déclaré Peter Gould, l'un des producteurs. Le personnage de Lalo apparaît pour la première fois lorsque Saul Goodman y fait référence alors que Jesse Pinkman (Aaron Paul) et Walter White (Bryan Cranston) menacent de l'enterrer vivant dans le désert. "Je pense que vous allez aimer revoir des visages familiers, j'en suis certain", a continué Peter Gould.

Le personnage d'Ira, interprété par Franc Ross dans la cinquième saison de "Breaking Bad", pourrait également faire son apparition.

Malgré la présence de Bryan Cranston et Aaron Paul lors du Comic Con, Vince Gilligan a confirmé que ces deux acteurs ne seront pas au casting de la quatrième saison du spin-off "Better Call Saul". Pourtant, la perspective de revoir les anti-héros de "Breaking Bad" reste encore possible puisque que Vince Gilligan n'a pas totalement éliminé cette possibilité.

Diffusée en 2015, la première saison de "Better Call Saul" se déroulait avant les événement survenus dans "Breaking Bad", à l'époque où Saul Goodman n'était autre que Jimmy McGill, un avocat sans prétention. Au fil des années, les fans de l'univers de Walter White et Jesse Pinkman ont pu revoir des personnages emblématiques tels que Gus Fring (Giancarlo Esposito), qui a intégré "Better Call Saul" pour la saison 3, et Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) présent depuis le début.

La quatrième saison arrivera dès le 6 août prochain sur AMC et sera disponible dès le lendemain sur Netflix en Belgique.

Bande-annonce :